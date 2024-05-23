Российские войска эвакуируют из Крыма

Армия РФ начала эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя (на севере Крыма), а также активно восстанавливает аэродромы в глубине полуострова. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на информацию, полученную от своих агентов в различных подразделениях ВС РФ.

"Российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи)", — отмечает "АТЕШ".

Партизаны уверены, что несмотря на все усилия, россияне не смогут в скором времени построить для своих самолетов соответствующие закрытые укрытия. Причина в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительного времени, которое требуется для возведения таких объектов.

"Действия россиян свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак Сил обороны Украины", — уверены партизаны.