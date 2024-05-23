Президент России готов прекратить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта, сообщили агентству Reuters четыре российских источника, заявив, что он готов продолжать борьбу, если Киев и Запад не отреагируют.

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что российский лидер выразил недовольство небольшой группе советников тем, что он считает попытками Запада помешать переговорам, и решением президента Украины Владимира Зеленского исключить переговоры.

«Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин тоже готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну», — сказал другой из четверки, высокопоставленный российский источник, который работал с Путиным и знает о переговорах на высшем уровне в Кремле.

Пятый источник не стал комментировать замораживание войны на нынешних фронтах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что глава Кремля «неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей, заявляя, что страна не хочет вечной войны».