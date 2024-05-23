Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:05

Некоторые умники из вашингтонской политической тусовки и прежде называли ее вертихвосткой. Но большинство видело в этой даме лидера здравомыслящей части республиканского электората, его рейгановской, антитрамповской части. Видело так вплоть до того, как на этой неделе Никки Хейли, последний конкурент на праймериз Дональду Трампу, неожиданно объявила о том, что она будет голосовать на ноябрьских выборах за своего недавнего противника. «Трамп никогда не был идеальным политиком, — сказала Хейли, выступая в консервативном Hudson Institute американской столицы. — Однако Байден — это катастрофа. И поэтому я буду голосовать за Трампа».

Грязное это дело, политика, господа. Грязное и совершенно беспринципное. Давно ли Хейли называла Трампа «невменяемым агентом хаоса», который «не может быть президентом Соединенных Штатов». А теперь готова отдать голос за этот хаос. Во время дебатов среди республиканских кандидатов Никки Хейли отстаивала политику, диаметрально противоположную Трампу. Она призывала усилить военную поддержку Украины и Израиля и всячески пыталась противостоять тезису «Америка превыше всего», который ведет к сползанию страны в изоляцию, совершенно недопустимую в XXI веке. Хейли вышла из праймериз, когда поняла, что ей не светит номинация. Она победила лишь в одном штате - либеральном Вермонте, а проиграла повсюду, даже в своей родной Южной Каролине, губернатором которой была несколько лет. Однако ее до сих пор поддерживают около 20 процентов избирателей-республиканцев. И даже после выхода этого «кандидата-зомби» из гонки за нее продолжают голосовать участники праймериз, поскольку имя Хейли осталось в бюллетенях. Слушая свое сердце, 13 процентов избирателей отдали ей свои голоса в Висконсине, 16,5 – в Пенсильвании, а в мае это число выросло до 22 в штате Индиана. Теперь Никки Хейли надеется, что «Трамп будет достаточно умен, чтобы привлечь на свою сторону всех тех, кто оказал мне поддержку». Пока Дональд такой мудрости не проявил. Он настолько верит в свое превосходство, что даже не попытался перетянуть на свою сторону избирателей Хейли. В отличие от демократов, которые активно обхаживали Никки. Уже после того как она сошла с дистанции, штаб по перевыборам Байдена потратил 1 миллион долларов на рекламные клипы в тех штатах, где избиратели не определились с выбором. «Если вы голосуете за Никки Хейли, Трампу не нужны ваши голоса, - говорилось в рекламе. — Так спасите Америку, присоединяйтесь к нам!»

Многие в Вашингтоне расценили переориентацию бывшей губернаторши как сигнал Трампу, чтобы тот взял ее своей напарницей на выборах, кандидатом в вице-президенты. «Хейли этого явно хочет», - говорит Джон Коннорс, стратег республиканской кампании. Он полагает, что этот тандем привлечет на свою сторону крупные группы избирателей, например, женщин с высшим образованием, которые при других условиях никогда не стали бы голосовать за Трампа, и, конечно, заставит раскошелиться крупных республиканских доноров, которые все еще размышляют, кому подарить свои миллионы. И такой, как здесь говорят, «тикет» было бы очень трудно, практически невозможно победить паре Байден-Харрис. Однако Трамп отказался от гарантированного успеха и поспешил заявить, что не пригласит Никки Хейли. Понятное дело, ему нужны более покладистые напарники, готовые прогибаться по любой команде и с тем же градусом психопатии, как у босса. А Хейли спорила с ним даже во время его президентского мандата, когда она была представителем США в ООН. К тому же он вряд ли сможет простить ей все обидные слова в свой адрес. И если участие в ноябрьских выборах практически исключено, так что же все-таки заставило эту даму совершить разворот на 180 градусов и в выборе между Трампом и Байденом поддержать «невменяемого»? Хейли стремится остаться в поле внимания нации. Скорее всего, она положила глаз на свое участие в выборах уже 2028 года. Но это будет невозможно сделать, если она не встанет под трамповское знамя «Сделаем Америку Вновь Великой». Только таким образом Хейли сможет претендовать на то, чтобы сделать долгосрочный ход для следующей кампании.