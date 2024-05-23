Нарышкин уверен, что у врагов России ничего не получится

Теракт в «Крокус Сити Холле» был одним из элементов в планах его организаторов, они не намерены ограничиваться только этой атакой. Об этом заявил журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке. Его слова приводят российские СМИ.

«Устремления этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в «Крокусе» - одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится», - полагает Нарышкин.