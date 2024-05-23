Грузинские депутаты ломают голову

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах», передают грузинские СМИ.

27 мая, как сообщает парламент, проведется заседание юридического комитета, где произойдет обсуждение вопроса наложения вето президента на закон об «иноагентах». В случае, если комитет одобрит преодоление вето парламентом, то вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об «иноагентах». Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.