Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Румынские власти объявили нежелательным лицом на территории страны дипломата посольства РФ. Об этом было сообщено в МИД Румынии временному поверенному в делах РФ в стране, пишут российские СМИ.

"Румынские власти приняли решение объявить персона нон грата на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях", - указывается в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило о предварительном задержании в стране румынского гражданина по обвинению в государственной измене. Как утверждается в сообщении, он якобы отправил в посольство РФ в Бухаресте фотографии с румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами.