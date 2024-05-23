Турецкие вертолеты нарасхват
Турецкие ударные вертолеты T129 ATAK производства компании TUSAŞ впервые пошли на экспорт – в Филиппины, пишут турецкие СМИ.
В заявлении филиппинских ВВС говорилось о важности приобретения вертолетов ATAK: «Данные вертолеты, известные своими высокими характеристиками в условиях высоких температур и в морской среде, должны значительно повысить боеспособность ВВС.
Ранее Пакистан собрался приобрести 30 подобных вертолетов за 1,5 млрд долларов, однако контракт подписать не удалось из-за эмбарго США в результате охлаждения американо-турецких отношений.