Зеленский в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, провел совещание в Харькове относительно оперативной обстановки в регионе.

«Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону. Доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам», - сообщил президент Украины в соцсетях.