Что Янукович делает в Беларуси?
В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича, сообщают оппозиционные белорусские телеграм-каналы.
Самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в аэропорту Гомеля в 12:50.
Паблики напоминают, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года, когда шли мирные переговоры по Украине. Сейчас же в Минске с визитом находятся президент России Владимир Путин и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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