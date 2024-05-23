Лавров заявил, что западное оружие уже бьет по России

Оружие США и других стран Запада, поставляемое Киеву, уже наносит удары по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий… Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего, по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам», - утверждает российский министр.