Орбан: «Россия не может победить даже Украину…»

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия вряд ли нападет на кого-то из членов НАТО, поскольку ее войска уже показали свои пределы в Украине и оказались недостаточно сильными для быстрой победы.

Орбан заявил, что российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами. "Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали", – отметил премьер Венгрии.

Он подчеркнул, что военный потенциал НАТО значительно превышает военный потенциал Украины, поэтому маловероятно, что Россия или любая другая страна совершит нападение на НАТО.

"Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", – считает глава венгерского правительства.