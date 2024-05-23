«Большой друг армян» Орхан Абдуллаев приговорен к 16 годам лишения свободы

К трансляциям «У Беллы» Абдуллаев подключался 15 февраля 2022 года в Украине и 6, 9 и 10 июля того же года в Баку. Он, в частности, говорил, что турки и азербайджанцы — разные народы, которые веками находились в состоянии войны. Заявлял, что национальные меньшинства, проживающие в Азербайджане, в том числе армяне, должны получить независимость. Использовал фразу «Слава арцаху», обратился к Бабаханян как «мама» и выразил открытую поддержку армянам, еще не покинувшим в то время Карабах , назвав их «братьями». За это Роберт отправил Абдуллаеву 9 с половиной тысяч российских рублей через счет Сбербанка в России.

Согласно материалам следствия, Абдуллаев познакомился в TikTok с человеком по имени Роберт, имеющим связи с армянскими спецслужбами. По предложению последнего он и согласился выступить с речами, направленными на разжигание национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды, в прямых эфирах, организованных аккаунтом quattro_a в TikTok.

Орхан Абдуллаев, 28-летний житель Баку, ранее проживавший в Украине, общался с армянами в соцсети TikTok и выражал поддержку «борьбе за независимость» карабах ских армян. Он также присоединялся к трансляциям на канале «У Беллы» армянского блогера Беллы Бабаханян в YouTube и выступал с речами, направленными на разжигание национальной розни в Азербайджане. Причем Бабаханян Абдуллаев называл «матерью».

В материалах следствия указывается, что Орхан Абдуллаев в 2014 году уехал в российскую Казань для получения высшего образования. Однако в 2017 году он был отчислен и вернулся в Азербайджан. Работал шеф-поваром в различных отелях и ресторанах. Через некоторое время он уехал в Украину.

В Азербайджан Абдуллаев вернулся после начала войны между Россией и Украиной в 2022 году. И начал допускать антиазербайджанские высказывания в различных соцсетях и выступать с откровенно провокационными речами.

Из материалов уголовного дела видно, что среди людей, с которыми Абдуллаев тесно общался через социальные сети, были армянские националисты — Мартин Погосян, Грачья Авагян, Карен Садиян, Даниэль Мелоян, Арсен Каграманян, Арсен Авагян, Давид Манукян, Геворг Саргсян, Тагуи Сиреканян и прочие личности.

Задержали Абдуллаева сотрудники СГБ. Против него выдвинули обвинения по статье 274 (измена Родине), 283 (возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды), 281 (открытые призывы против государства) и 177 (кража).

Потерпевшими по уголовному делу признаны два человека - гражданин Пакистана Мухаммад Асим Ариф и гражданин Чехии Хурта Милош Юзеф. Их Абдуллаев обворовал.

Подсудимый Орхан Абдуллаев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Он пояснил, что вышеупомянутый Роберт является его другом.

«Я хотел зарегистрироваться с российским номером, и Роберт позволил мне воспользоваться своим. Я в этом аккаунте ничего такого не писал, говорил только об исторических вопросах. Высказал свое мнение о турках и российско-украинской войне. Топоним «Арцах» употреблял лишь с целью «выиграть» дискуссию».

Подтвердив, что он остановился в одном из общежитий столицы после приезда в Азербайджан из Украины, Абдуллаев признался, что украл там деньги, принадлежавшие иностранцу: «Насколько мне известно, он был гражданином как Пакистана, так и Канады. В сумке у него было 6 000 долларов наличными. Я украл эти деньги».

Пострадавший Мухаммад Асим Ариф рассказал, что с Абдуллаевым познакомился в хостеле. «Друга армян» он невзлюбил и потому перебрался в другую комнату. Однако Абдуллаев последовал за ним.

«Однажды, увидев, что мои 6 тысяч долларов пропали из комнаты, я обратился в полицию. Хотя Орхан был задержан, его не посадили. Позже я узнал, что его арестовали за государственную измену».

У другого потерпевшего, Хурта Милоша Юзефа, Абдуллаев украл 300 евро, 150 манатов и 100 долларов из хостела в Шеки.

Решением суда Орхан Абдуллаев приговорен к 16 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.