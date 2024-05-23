Трамп пригласил Никки Хейли в свою команду

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает видеть соперничавшую с ним Никки Хейли в своей команде. Об этом сообщают американские СМИ.

«Я думаю, что она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей, одинаковых мыслей, и я ценю то, что она сказала», - заявил бывший президент.

Хейли вышла из предвыборной гонки в марте, а на днях заявила, что будет голосовать за Трампа, потому что «Байден – это катастрофа».

Она была самым настойчивым соперником Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в президенты в 2024 году: она оставалась в игре, когда все остальные уже сняли свои кандидатуры. После выхода из гонки Никки Хейли призывала своих избирателей делать самостоятельный выбор. И на этот раз она тоже не стала навязывать им свою позицию.