«Мы терпим поражение в радиоэлектронном противоборстве. За день до начала наступления связь просто пропала» - сказал заместитель командира дивизиона ударных беспилотных летательных аппаратов 92-й бригады «Ахиллес» ВСУ с позывным Аякс в интервью изданию.

Российские войска используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против спутниковых систем Starlink, блокируя коммуникацию для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников. С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT).

Как поясняет газета, устройства Starlink обеспечивали для украинских военных стабильное интернет-соединение с самого начала специальной военной операции. Его использовали для отправки разведданных и видео с дронов для корректировки огня артиллерийских установок и координации действий на поле боя. Однако в последние недели российские войска начали использовать более мощные и сложные технологии радиоэлектронного подавления, отметил в интервью The New York Times министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинские военные пытались защитить терминалы Starlink от воздействия систем РЭБ, размещая их в ямах и накрывая металлической сеткой, но эти способы оказались неэффективными. Если российские войска продолжат успешно использовать средства РЭБ для подавления сигнала Starlink, это может дать им тактическое преимущество, отмечает издание.

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, передают интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года Федоров сообщал, что в Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink.