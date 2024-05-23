Китай и Бразилия предложили провести альтернативную конференцию по Украине

Бразилия и Китай предлагают провести конференцию по мирному урегулированию между Россией и Украиной, которая станет альтернативой саммиту в Швейцарии, где будут обсуждать план, предложенный Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление двух стран после встречи главы китайского МИДа Ван И с главным советником бразильского президента Селсу Аморимом.

«Китай и Бразилия поддерживают проведение в подходящее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — приводит агентство выдержку из документа.

Bloomberg отмечает, что Пекин впервые подписал заявление с другой страной, касающееся боевых действий в Украине. Однако не так давно Китай выпустил совместное заявление с Россией, где стороны выступили против эскалации «конфликта» и призвали «предотвратить его переход в неконтролируемую фазу». Оно вышло во время двухдневного визита президента Владимира Путина в Китай.

Китайские власти ранее выступали за проведение российско-украинских переговоров, в которых обе страны будут представлены на равноправной основе. По данным Politico, Пекин предупредил европейские страны, что пропустит саммит в Швейцарии и другие подобные встречи, если на них не позовут Россию.