Китай и Бразилия предложили провести альтернативную конференцию по Украине
Бразилия и Китай предлагают провести конференцию по мирному урегулированию между Россией и Украиной, которая станет альтернативой саммиту в Швейцарии, где будут обсуждать план, предложенный Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление двух стран после встречи главы китайского МИДа Ван И с главным советником бразильского президента Селсу Аморимом.
«Китай и Бразилия поддерживают проведение в подходящее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — приводит агентство выдержку из документа.
Bloomberg отмечает, что Пекин впервые подписал заявление с другой страной, касающееся боевых действий в Украине. Однако не так давно Китай выпустил совместное заявление с Россией, где стороны выступили против эскалации «конфликта» и призвали «предотвратить его переход в неконтролируемую фазу». Оно вышло во время двухдневного визита президента Владимира Путина в Китай.
Китайские власти ранее выступали за проведение российско-украинских переговоров, в которых обе страны будут представлены на равноправной основе. По данным Politico, Пекин предупредил европейские страны, что пропустит саммит в Швейцарии и другие подобные встречи, если на них не позовут Россию.
Международная мирная конференция пройдет 15-16 июня, власти Швейцарии согласились организовать ее по просьбе Киева и пригласили около 160 стран. «Цель встречи на уровне глав государств и правительств – выработать общее понимание возможного пути к справедливому и прочному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса», – заявил МИД Швейцарии.
Отсутствие приглашения для России «на данном этапе» ведомство объяснило тем, что та неоднократно публично заявляла о своей незаинтересованности в участии. Саммит призван инициировать мирный процесс, и «Швейцария убеждена, что Россия должна в нем участвовать», говорилось в заявлении МИД.
Китай в прошлом году предложил свой мирный план, но в нем ничего не говорится об освобождении захваченных регионов Украины. Во время недавнего визита в Пекин Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином «международные дела и Украину». Во время визита Путина в Китай Бразилия и ЮАР отказались участвовать в швейцарской конференции.
Индия – единственная из стран БРИКС – заявила, что ее делегация приедет в Швейцарию.