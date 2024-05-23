Башкана Гагаузии не допускали на заседание

Башкана Гагаузского автономного территориального образования Молдовы Евгению Гуцул не допускали на заседание Регионального совета при правительстве Молдовы, на котором обсуждались инфраструктурные проекты для автономии, заявила она представителям СМИ.

Глава Гагаузии приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили.