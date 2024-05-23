В секторе Газа нашли тела израильских заложников

В городе Джабалия на севере сектора Газа обнаружены тела еще троих заложников, похищенных во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X.

Тела погибших были доставлены в Израиль.

Орион Эрнандес состоял в отношениях с гражданкой Германии Шани Лук, которая также была убита боевиками ХАМАС в октябре 2023 года, пишет The Times of Israel.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела Шани Лук и еще двоих заложников.