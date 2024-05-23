«Мэра» сепаратистов посадили под домашний арест

В качестве меры пресечения в отношении так называемого «мэра» бывшего сепаратистского режима в Аскеране Айка Шамиряна применен домашний арест. Об этом сообщили адвокаты последнего Ваге Еприкян и Арам Вардеванян.

«Суд частично удовлетворил ходатайство следователя, применив в отношении нашего подзащитного, мэра Аскерана Айка Шамиряна, меру пресечения в виде домашнего ареста», - заявили Еприкян и Вардеванян.

Вчера сообщалось о задержании в Ереване так называемого «бывшего мэра» карабахских сепаратистов Айка Шамиряна.