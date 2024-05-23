«Африканский корпус» России в Украине британская разведка
Российская армия недавно перебросила силы «Африканского корпуса» Минобороны РФ для боевых действий на Харьковском направлении, утверждает британская разведка.
В сводке говорится, что многие из бойцов этих сил являются ветеранами бывшей ЧВК «Вагнер», которые, в частности, воевали в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере. По всей вероятности, Россия усиливает активность в Украине за счет резервов, изначально предназначенных для Африки.
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