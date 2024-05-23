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Представляем вниманию читателей интервью генерального директора ООО ASG Helicopter Services Азера Султанова. - Азер муаллим, не могли бы Вы предоставить краткую информацию об ООО Helicopter Services, осуществляющем вертолетные работы в сфере гражданской авиации в Азербайджане. - Компания ASG Helicopter Services является одним из самых современных авиационных предприятий Азербайджана. Первая вертолетная эскадрилья Забратского аэропорта была основана в 1960-х годах. С тех пор в Азербайджане сформировался стабильный и развивающийся сектор гражданской авиации, ориентированный на подготовку местных профессиональных кадров и эксплуатацию самых современных воздушных судов. Благодаря особой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в истории деятельности этой сферы, большому вниманию и поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемым устойчивому развитию и стабильности экономики, устаревшие модели вертолетного парка страны были заменены на самые современные воздушные суда производства западных авиационных гигантов, таких как Airbus, Sikorsky, Leonardo Helicopters. ООО ASG Helicopter Services – авиационный лидер в сфере вертолетных услуг в Азербайджане и в Каспийском регионе, основанный в 2008 году, отвечает потребностям этой сферы и ежегодно перевозит более 55 тысяч пассажиров, а также специализированных грузов. В настоящее время в компании работают более 500 сотрудников, имеется профессиональный летный и инженерно-технический состав, состоящий из азербайджанских и зарубежных специалистов.

- Какие типы воздушных судов в настоящее время эксплуатирует компания? - Вертолетный парк, находящийся в Забратском аэропорте, который в настоящее время считается базовым аэропортом, включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, AW109, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, Ми-8МТВ. Во время выставки Dubai Air Show, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом году, на встречах, определяющих стратегические направления сотрудничества между компаниями, было принято решение о закупке двух новых современных вертолетов типа Avgusta Westland 189. Это усовершенствованная модель вертолета, полностью соответствующая самым последним международным стандартам безопасности полетов, в том числе и повышенным стандартам безопасности полетов OGP (Oil and Gas Produsers). - Что можете сказать о профессиональной подготовке сотрудников компании, которую Вы возглавляете? - За время своего существования компания завоевала признание на рынке вертолетных услуг, успешно проходит специальную сертификацию, технический персонал компании сертифицирован местными авиационными властями, а также европейским регулятором гражданской авиации EASA путем выдачи и ежегодного обновления Сертификата Part 145, а также была признана Leonardo Helicopters - европейским производителем вертолетов Agusta Westland, как «одобренный сервисный центр» для вертолетов типа AW. Летный персонал компании проходит начальное обучение и повышение квалификации во всемирно известных международных учебных центрах, таких как CAE (Норвегия), HELİSIM (Франция), COPTERSAFETY (Финляндия), технический персонал состоит из высокопрофессиональных авиационных местных и иностранных инженеров. Наряду с полетами на стационарные буровые установки на море, порой пилотам нашей авиакомпании приходится осуществлять посадки также на плавучие платформы и корабли, что требует высокого уровня профессионализма и большого опыта выполнения подобных видов полетов. С большой гордостью можно сказать, что практически все пилоты компании имеют такие профессиональные качества. Компания уже который год обеспечивает аэросъемки гонок «Формулы-1» над городом, что является одним из сложных элементов полета над изменчивым рельефом местности в городских условиях.

- Какие меры принимаются в случае возникновения аварийных ситуаций во время полета воздушных судов? Как обеспечивается безопасность? - Хотел бы напомнить слова великого лидера Гейдара Алиева о том, что важнейшей задачей «Азербайджанских авиалиний» является обеспечение безопасности полетов. Безопасность полетов также является приоритетом номер один и для нашей авиакомпании. Прежде всего, хотелось бы отметить, что компания признана Государственным агентством гражданской авиации как организация по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных судов, т.е. служба по поддержанию летной годности располагает ангарами для технического обслуживания, оборудованием, инструментами, приборами и профессиональным инженерно-техническим персоналом для воздушных судов западного и восточного типа. При этом в результате технического аудита, проводимого EASA (Европейским международным авиационным агентством) один раз в год, компания обновляет Специальный Сертификат ремонтной организации Part 145, что важно для работы центров технического обслуживания. Этот сертификат дает право осуществлять техническое обслуживание и ремонт всех воздушных судов, эксплуатируемых компанией, а также воздушных судов, принадлежащих любой европейской стране. Конечно, могут возникать чрезвычайные ситуации, и в компании разработаны и утверждены строгие процедуры по устранению таких осложнений. Кроме того, существует ряд систем контроля безопасности полетов и технического обслуживания, позволяющих принимать превентивные меры при возникновении подобных ситуаций. Все воздушные суда оснащены индикаторами и системами оперативного контроля, сигнализирующими о возможных неисправностях в них, существует специальное оборудование для аварийной посадки на воду, которое всегда поддерживается в рабочем состоянии. Кроме того, одним из заметных факторов безопасности является то, что все воздушные суда компании, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов, имеют два двигателя, и в случае отказа одного из них можно безопасно приземлиться за счет мощности второго двигателя. В любом случае, если во время полета возникнет какая-либо неисправность, то капитан принимает решение продолжить полет или вернуться на базу. Согласно политике безопасности компании, летный экипаж в случае любой незначительной индикации о неисправности предпочитает вернуться назад, но это не означает, что возникла критическая ситуация, это стремление свести риски к нулю. Компания находится в постоянном контакте с производителями всех находящихся в эксплуатации воздушных судов, подписана на специальные программные приложения, обеспечивающие поддержание летной годности от производителей, в том числе обновление руководств по эксплуатации воздушных судов и их ТО, внедрения и отслеживания инноваций путем выполнения необходимых работ согласно издаваемым бюллетеням по ТО. Ведется работа по обеспечению поставок оригинальных запасных частей, система качества компании обеспечивает поставку только оригинальной продукции от производителя, исключая использование дубликатов, продукции «серого» или «черного» рынков. Наряду с указанным, в целях предотвращения ошибок вследствие человеческого фактора компания использует специализированное программное обеспечение (AMS) канадского производства для поддержания летной годности всех воздушных судов. Эта лицензионная программа доступна пользователям только с особыми ключами допуска, полученными от производителя. С помощью этого программного обеспечения автоматически контролируется цикл, календарный период, периоды ремонта и осмотра всех узлов и агрегатов воздушных судов, а информация передается в технический отдел в виде электронной почты с помощью специальных индикаторов. Т.е. на основании этой информации отдел инжиниринга организует выдачу соответствующих списков работ (Work Package) для своевременной замены необходимых комплектующих, их инспекции, а при необходимости и отправки в ремонт. Особое внимание уделяется поддержанию складских помещений компании. Здесь применяется дифференцированный подход к условиям хранения тех или иных запчастей и инструментов. Так, для хранения ряда расходных материалов, инструментов и компонентов предусмотрены специальные условия и помещения, в которых установлено соответствующее оборудование для поддержания влажности и температуры на необходимом уровне, а их рабочее состояние постоянно контролируется.