Гендиректор Helicopter Services: Развитие и усовершенствование уровня обслуживания пассажиров – наши основные приоритеты Интервью
Представляем вниманию читателей интервью генерального директора ООО ASG Helicopter Services Азера Султанова.
- Азер муаллим, не могли бы Вы предоставить краткую информацию об ООО Helicopter Services, осуществляющем вертолетные работы в сфере гражданской авиации в Азербайджане.
- Компания ASG Helicopter Services является одним из самых современных авиационных предприятий Азербайджана. Первая вертолетная эскадрилья Забратского аэропорта была основана в 1960-х годах. С тех пор в Азербайджане сформировался стабильный и развивающийся сектор гражданской авиации, ориентированный на подготовку местных профессиональных кадров и эксплуатацию самых современных воздушных судов.
Благодаря особой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в истории деятельности этой сферы, большому вниманию и поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемым устойчивому развитию и стабильности экономики, устаревшие модели вертолетного парка страны были заменены на самые современные воздушные суда производства западных авиационных гигантов, таких как Airbus, Sikorsky, Leonardo Helicopters.
ООО ASG Helicopter Services – авиационный лидер в сфере вертолетных услуг в Азербайджане и в Каспийском регионе, основанный в 2008 году, отвечает потребностям этой сферы и ежегодно перевозит более 55 тысяч пассажиров, а также специализированных грузов. В настоящее время в компании работают более 500 сотрудников, имеется профессиональный летный и инженерно-технический состав, состоящий из азербайджанских и зарубежных специалистов.
- Какие типы воздушных судов в настоящее время эксплуатирует компания?
- Вертолетный парк, находящийся в Забратском аэропорте, который в настоящее время считается базовым аэропортом, включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, AW109, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, Ми-8МТВ.
Во время выставки Dubai Air Show, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом году, на встречах, определяющих стратегические направления сотрудничества между компаниями, было принято решение о закупке двух новых современных вертолетов типа Avgusta Westland 189. Это усовершенствованная модель вертолета, полностью соответствующая самым последним международным стандартам безопасности полетов, в том числе и повышенным стандартам безопасности полетов OGP (Oil and Gas Produsers).
- Что можете сказать о профессиональной подготовке сотрудников компании, которую Вы возглавляете?
- За время своего существования компания завоевала признание на рынке вертолетных услуг, успешно проходит специальную сертификацию, технический персонал компании сертифицирован местными авиационными властями, а также европейским регулятором гражданской авиации EASA путем выдачи и ежегодного обновления Сертификата Part 145, а также была признана Leonardo Helicopters - европейским производителем вертолетов Agusta Westland, как «одобренный сервисный центр» для вертолетов типа AW.
Летный персонал компании проходит начальное обучение и повышение квалификации во всемирно известных международных учебных центрах, таких как CAE (Норвегия), HELİSIM (Франция), COPTERSAFETY (Финляндия), технический персонал состоит из высокопрофессиональных авиационных местных и иностранных инженеров.
Наряду с полетами на стационарные буровые установки на море, порой пилотам нашей авиакомпании приходится осуществлять посадки также на плавучие платформы и корабли, что требует высокого уровня профессионализма и большого опыта выполнения подобных видов полетов. С большой гордостью можно сказать, что практически все пилоты компании имеют такие профессиональные качества.
Компания уже который год обеспечивает аэросъемки гонок «Формулы-1» над городом, что является одним из сложных элементов полета над изменчивым рельефом местности в городских условиях.
- Какие меры принимаются в случае возникновения аварийных ситуаций во время полета воздушных судов? Как обеспечивается безопасность?
- Хотел бы напомнить слова великого лидера Гейдара Алиева о том, что важнейшей задачей «Азербайджанских авиалиний» является обеспечение безопасности полетов.
Безопасность полетов также является приоритетом номер один и для нашей авиакомпании. Прежде всего, хотелось бы отметить, что компания признана Государственным агентством гражданской авиации как организация по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных судов, т.е. служба по поддержанию летной годности располагает ангарами для технического обслуживания, оборудованием, инструментами, приборами и профессиональным инженерно-техническим персоналом для воздушных судов западного и восточного типа.
При этом в результате технического аудита, проводимого EASA (Европейским международным авиационным агентством) один раз в год, компания обновляет Специальный Сертификат ремонтной организации Part 145, что важно для работы центров технического обслуживания. Этот сертификат дает право осуществлять техническое обслуживание и ремонт всех воздушных судов, эксплуатируемых компанией, а также воздушных судов, принадлежащих любой европейской стране.
Конечно, могут возникать чрезвычайные ситуации, и в компании разработаны и утверждены строгие процедуры по устранению таких осложнений. Кроме того, существует ряд систем контроля безопасности полетов и технического обслуживания, позволяющих принимать превентивные меры при возникновении подобных ситуаций.
Все воздушные суда оснащены индикаторами и системами оперативного контроля, сигнализирующими о возможных неисправностях в них, существует специальное оборудование для аварийной посадки на воду, которое всегда поддерживается в рабочем состоянии. Кроме того, одним из заметных факторов безопасности является то, что все воздушные суда компании, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов, имеют два двигателя, и в случае отказа одного из них можно безопасно приземлиться за счет мощности второго двигателя. В любом случае, если во время полета возникнет какая-либо неисправность, то капитан принимает решение продолжить полет или вернуться на базу. Согласно политике безопасности компании, летный экипаж в случае любой незначительной индикации о неисправности предпочитает вернуться назад, но это не означает, что возникла критическая ситуация, это стремление свести риски к нулю. Компания находится в постоянном контакте с производителями всех находящихся в эксплуатации воздушных судов, подписана на специальные программные приложения, обеспечивающие поддержание летной годности от производителей, в том числе обновление руководств по эксплуатации воздушных судов и их ТО, внедрения и отслеживания инноваций путем выполнения необходимых работ согласно издаваемым бюллетеням по ТО. Ведется работа по обеспечению поставок оригинальных запасных частей, система качества компании обеспечивает поставку только оригинальной продукции от производителя, исключая использование дубликатов, продукции «серого» или «черного» рынков.
Наряду с указанным, в целях предотвращения ошибок вследствие человеческого фактора компания использует специализированное программное обеспечение (AMS) канадского производства для поддержания летной годности всех воздушных судов. Эта лицензионная программа доступна пользователям только с особыми ключами допуска, полученными от производителя. С помощью этого программного обеспечения автоматически контролируется цикл, календарный период, периоды ремонта и осмотра всех узлов и агрегатов воздушных судов, а информация передается в технический отдел в виде электронной почты с помощью специальных индикаторов. Т.е. на основании этой информации отдел инжиниринга организует выдачу соответствующих списков работ (Work Package) для своевременной замены необходимых комплектующих, их инспекции, а при необходимости и отправки в ремонт.
Особое внимание уделяется поддержанию складских помещений компании. Здесь применяется дифференцированный подход к условиям хранения тех или иных запчастей и инструментов. Так, для хранения ряда расходных материалов, инструментов и компонентов предусмотрены специальные условия и помещения, в которых установлено соответствующее оборудование для поддержания влажности и температуры на необходимом уровне, а их рабочее состояние постоянно контролируется.
- Как оцениваете уровень квалификации летного состава воздушных судов?
- Повышение уровня квалификации летного состава, безопасное выполнение полетов зависят от предварительной подготовки. Например: обучение пилотов, обучение на симуляторах. Симуляторы – это сконструированная кабина вертолета в точной копии по размерам и оборудованию кабины воздушного судна, которая физически и визуально симулирует различные ситуации, могущие возникнуть во время полета. К ним относятся пожары на борту, возгорание или отказ двигателей, утечка топлива, потеря видимости, вынужденная посадка, в том числе и приводнение и т.д. Тренировка сопровождается опытным инструктором от самого тренинг-центра, это профессиональные инструкторы-пилоты со стажем, которые утверждены авиационными властями Азербайджана и страны нахождения тренинг-центра, в котором находится такой симулятор. После прохождения тренировки на предмет всех возможных происшествий во время полета пилоты сдают экзамен. Такое обновление навыков проводится два раза в год (каждые 6 месяцев) для каждого пилота компании.
Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что, поскольку наша основная деятельность связана с морем, не только пилоты, но и все пассажиры периодически проходят подготовку по спасению из вертолета, находящегося под водой (Helicopter Underwater Escape Training). В рамках этого обучения экипаж и пассажиры учатся, как эвакуироваться из воздушного судна после приземления на водную поверхность.
Существуют ряд других тренингов, в том числе по оказанию первой помощи (First Aid), пожаротушению (Fire Fighting), перевозке опасных грузов. Эту подготовку проходят все летные экипажи. Существует также программа мониторинга действительности срока обучения, которая отправляет электронную информацию в отдел подготовки персонала летной службы 4 раза в месяц за 30 дней, 15 дней, 7 дней и за 1 день до окончания срока действия сертификата того или иного тренинга по каждому пилоту. Отдел подготовки, в свою очередь, обеспечивает организацию обучения и поддержание уровня квалификации пилотов на высоком уровне.
- В соответствии с современными требованиями и вызовами новый термин SMS применяется в любой сфере экономики. Что это такое, применяется ли подобное в вашей компании?
- SMS (Safety Management System) – аббревиатура, в переводе означающая «Система управления безопасностью». В авиационной отрасли исключительную роль в создании системы SMS сыграла Международная организация гражданской авиации (İCAO). SMS как система была рекомендована к использованию странам-членам этой организации с 2006 года, а позже перешла в востребованный формат. Система управления безопасностью — это систематический подход к управлению безопасностью, включая необходимые организационные структуры, отчеты, политику и процедуры.
Система требует реализации таких действий, как выявление опасностей, оценка рисков и обеспечение эффективности механизмов контроля, которые в основном присутствуют в организации. Если говорить более четко, то в нашей деятельности все угрозы изучаются и анализируются заранее, оцениваются риски, создаваемые путем определения зон их воздействия, и только после того, как степень риска снижена до приемлемого уровня, эффективность оцениваемой деятельности считается приемлемой.
Хочу с гордостью отметить, что компания ASG Helicopter Services первой применила данную систему в авиационной промышленности Азербайджанской Республики. Ее история берет свое начало с 2011 года, и мы, как организация, применяем эту систему в своей деятельности, постоянно совершенствуя ее. Тем самым мы обеспечиваем безопасность полетов, что является нашей приоритетной целью.
В заключение считаю необходимым отметить, что постоянное улучшение, развитие и модернизация уровня обслуживания пассажиров является для нас приоритетным и важным вопросом. Наша главная цель – неукоснительное соблюдение правил и законов, обеспечение безопасности полетов, забота о работниках нефтяной отрасли, имеющей большое экономическое значение.
ООО ASG Helicopter Services стремится к выполнению своих обязанностей в сфере вертолетных услуг и обеспечению всей необходимой деятельности, связанной с возложенными задачами, и заверяет, что и впредь будет служить перспективному развитию авиации страны.