В Баку уничтожили десятки деревьев: Госслужба подтверждает фото; видео
В одном из жилых массивов поселка Бузовна Хазарского района Баку уничтожили зеленую зону. Были вырваны с корнем или повреждены 54 сосны. Причем сделали это представители исполнительной власти. Об этом haqqin.az сообщил Эмиль Джавадов, проживающий в данной местности.
Заявитель рассказал, что перед его дачей с согласия и при поддержке соседей были посажены сосны, проведено благоустройство территории. Однако лица, представившиеся сотрудниками Исполнительной власти Хазарского района, разрушили зеленую зону и тротуар вокруг деревьев: «Около месяца-двух назад приехавшие в этот район сотрудники Исполнительной власти Хазарского района сообщили: проживающий по соседству Назим Гулиев пожаловался, что зеленая зона затрудняет движение автомобилей. После этого они лично осмотрели территорию и убедились, что это не так. Однако сотрудники ИВ вернулись во второй половине дня. Сказали, что Гулиев настаивает. Мол, необходимо вырубить более 50 деревьев. Я вновь сообщил, что жалоба необоснованная. Зеленая зона не беспокоит никого из соседей, более того, они сами помогали ее строить. Выслушав меня, они снова ушли».
Однако сотрудники ИВ вернулись вновь — вечером. И без всякого предупреждения уничтожили зеленую зону. Местным жителям не дали снять на телефоны данный процесс. Впрочем, он попал на камеры видеонаблюдения.
На представленных в редакцию изображениях видно, что ветки некоторых сосен сломаны. Другая часть деревьев вырвана с корнем и выброшена, а тротуар разрушен.
В ИВ Хазарского района haqqin.az сообщили, что все это неправда. Мол, на основании устной жалобы на место прибыли их сотрудники, которые удостоверились в том, что зеленая зона действительно мешает движению. Однако в процессе устранения проблемы деревья, дескать, повреждены не были.
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«Данная территория взята под контроль: будут приняты дополнительные меры по восстановлению зеленых насаждений», — заверили в ИВ.
При этом Госслужба экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов факт повреждения деревьев подтвердила. По данному факту составлен акт.
Представитель госструктуры Гафар Агаев сообщил, что для установления лиц, повредивших деревья, собираются материалы, включая записи с камер видеонаблюдения. Подчеркнул, что эти данные отправят в правоохранительные органы. И призвал немедленно информировать Госслужбу экологической безопасности в случае возникновения любой угрозы зеленым насаждениям.