В одном из жилых массивов поселка Бузовна Хазарского района Баку уничтожили зеленую зону. Были вырваны с корнем или повреждены 54 сосны. Причем сделали это представители исполнительной власти. Об этом haqqin.az сообщил Эмиль Джавадов, проживающий в данной местности.

Заявитель рассказал, что перед его дачей с согласия и при поддержке соседей были посажены сосны, проведено благоустройство территории. Однако лица, представившиеся сотрудниками Исполнительной власти Хазарского района, разрушили зеленую зону и тротуар вокруг деревьев: «Около месяца-двух назад приехавшие в этот район сотрудники Исполнительной власти Хазарского района сообщили: проживающий по соседству Назим Гулиев пожаловался, что зеленая зона затрудняет движение автомобилей. После этого они лично осмотрели территорию и убедились, что это не так. Однако сотрудники ИВ вернулись во второй половине дня. Сказали, что Гулиев настаивает. Мол, необходимо вырубить более 50 деревьев. Я вновь сообщил, что жалоба необоснованная. Зеленая зона не беспокоит никого из соседей, более того, они сами помогали ее строить. Выслушав меня, они снова ушли».