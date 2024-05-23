Эрдоган обличает капитализм

Глобальная система должна быть перестроена во всех ее элементах в соответствии с сегодняшними реалиями. Мы все должны объединиться, чтобы создать более сбалансированную, более справедливую и более инклюзивную систему. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на исламском финансовом саммите в Альбараке.

«На протяжении всей истории Турция играла роль моста между Востоком и Западом и начала играть такую же роль на финансовых рынках. В настоящее время в мире не существует механизма, который защитил бы угнетенных, остановил угнетателей и предотвратил угнетение.

Сегодня имущественное неравенство в мире достигло своего пика. 1 процент самых богатых людей в мире владеет почти половиной мировых богатств. Мы должны признать, что эта (капиталистическая) система, которая ослабляет слабых, не может быть лекарством от наших проблем, если бедные беднеют, а угнетатели богатеют», - заявил Эрдоган.