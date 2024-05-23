Генштаб: ВСУ остановили россиян

Украинские войска остановили россиян на севере Харьковской области. ВСУ наносят огневое поражение вражеским силам, говорится в заявлении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игоря Прохоренко.

Он отметил, что на Харьковском направлении продолжаются боевые действия с 10 мая, когда РФ начала наступательную операцию. По словам представителя Генштаба, россияне хотят создать так называемую «буферную зону».

«На сегодняшний день обстановка там стабильная и контролируемая, противник остановлен, по нему наносится огневое поражение, а также планируются и проводятся Силами обороны наступательные штурмовые действия по восстановлению утраченного положения», - сообщил Прохоренко.

В городе Волчанск продолжаются уличные бои. Украинские военные подчеркивают, что ситуация там контролируемая.