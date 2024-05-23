Турецкие спецслужбы ликвидировали двух высокопоставленных боевиков РПК

Турецкая разведка нейтрализовала высокопоставленных представителей террористической организации РПК Хадиджу Кайа (позывной Нуджиян Исьян) и Хеву Кывелджек (позывной Дильжин Азади), которые готовились к нападению на операционную зону Хакурк на севере Ирака.

Сообщается, что их планы выявили сотрудники Национальной разведывательной организации (MİT) Турции через внедренных в РПК агентов. В ходе операции обе террористки были ликвидированы.

Сообщается, что Кайа и Кывелджек участвовали в деятельности РПК на севере Ирака с 2015 года.