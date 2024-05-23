В школах Германии будут преподавать украинский язык

Власти федеральной земли Гессен хотят стать первым регионом Германии, который введет в школах украинский язык в качестве второго иностранного. Об этом говорится в сообщении местных властей.

"Мы не должны уставать от поддержки Украины. Мы хотели бы предоставить многим молодым людям и преподавателям из Украины еще более широкие образовательные и профессиональные перспективы в соответствии с их индивидуальными способностями", - заявил министр культуры и образования Гессена Армин Шварц.