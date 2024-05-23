В школах Германии будут преподавать украинский язык
Власти федеральной земли Гессен хотят стать первым регионом Германии, который введет в школах украинский язык в качестве второго иностранного. Об этом говорится в сообщении местных властей.
"Мы не должны уставать от поддержки Украины. Мы хотели бы предоставить многим молодым людям и преподавателям из Украины еще более широкие образовательные и профессиональные перспективы в соответствии с их индивидуальными способностями", - заявил министр культуры и образования Гессена Армин Шварц.
В наступающем учебном году украинский язык будет предложен в качестве второго иностранного языка в школах в рамках пилотного проекта. Это означает, что первые школы региона, где учатся много украинских детей, приступят к тестовому этапу. Учащиеся, не имеющие украинского происхождения, также могут выбрать изучение украинского языка.
Министр по международным делам Гессена Манфред Пентц утверждает, что подобное решение "является вкладом в сохранение самобытной украинской культуры".
Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ МВД ФРГ депутату Бундестага от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Александеру Трому сообщил, что число прибывших в Германию с февраля 2022 года украинцев превысило 1,6 млн человек.