Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 17:13

Владимир Путин разрешил арестовывать и конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы. Решение российского президента означает, что экспроприации в ответ на изъятие активов путинских олигархов и активов РФ в США дан официальный старт. Положение российской конституции о гарантиях права и неприкосновенности частной собственности отменяется, причем одним росчерком пера.

Указ разрешает российским компаниям и частным лицам обращаться в российские же суды с требованием признавать необоснованным изъятие имущества по решению судов или государственных органов в США. Если российский суд признал, а он, конечно, признает, что конфискация была необоснованной, специальная правительственная комиссия должна предложить для компенсации активы, связанные с США, и найденные на территории России. Примечательно, что в подписанном российским президентом указе может осуществляться не только конфискация имущества американских компаний, но и россиян, которые, по мнению российских властей, «находятся под контролем» США и их резидентов. Судя по тексту указа, под изъятие может попасть достаточно широкий перечень активов: движимое и недвижимое имущество, доли и акции российских компаний, а также имущественные права. То есть фактически любое имущество граждан США на территории России, которое имеет ценность, может быть конфисковано.

В 2024 году в России по-прежнему в той или иной мере работает несколько крупных американских компаний в области энергетики, фармацевтики и здравоохранения, потребительских товаров. Например, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Citibank, JP Morgan, Philip Morris. В ближайшее время американцам с их российскими отделениями придется проститься. Что окончательно закрывает вопрос об иностранных инвестициях в российскую экономику. Что примечательно, согласно этому указу, право на технологию тоже является имущественным активом и попадает под конфискацию. В свое время в России смеялись над тем, как китайцы делали пиратские копии иностранной продукции. Теперь Москва встает на тот же путь. Дальнейшая судьба конфискованных активов не должна вызывать иллюзий. Все они окажутся в надежных руках, то есть в тех, кого надо руках. То есть будут переданы близкому к Кремлю бизнесу. Ведь он, по сути, главный «потерпевший» от санкционной политики Запада. И при этом в массе своей сохранивший лояльность Кремлю и лично президенту. Такая стойкость требует награды и, судя по всему, она будет предельно щедрой. Потому как крупный российский капитал и силовики сегодня – главная опора Владимира Путина.