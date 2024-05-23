Отнимут все американское и… разворуют война миров
Владимир Путин разрешил арестовывать и конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы.
Решение российского президента означает, что экспроприации в ответ на изъятие активов путинских олигархов и активов РФ в США дан официальный старт. Положение российской конституции о гарантиях права и неприкосновенности частной собственности отменяется, причем одним росчерком пера.
Указ разрешает российским компаниям и частным лицам обращаться в российские же суды с требованием признавать необоснованным изъятие имущества по решению судов или государственных органов в США. Если российский суд признал, а он, конечно, признает, что конфискация была необоснованной, специальная правительственная комиссия должна предложить для компенсации активы, связанные с США, и найденные на территории России.
Примечательно, что в подписанном российским президентом указе может осуществляться не только конфискация имущества американских компаний, но и россиян, которые, по мнению российских властей, «находятся под контролем» США и их резидентов.
Судя по тексту указа, под изъятие может попасть достаточно широкий перечень активов: движимое и недвижимое имущество, доли и акции российских компаний, а также имущественные права. То есть фактически любое имущество граждан США на территории России, которое имеет ценность, может быть конфисковано.
В 2024 году в России по-прежнему в той или иной мере работает несколько крупных американских компаний в области энергетики, фармацевтики и здравоохранения, потребительских товаров. Например, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Citibank, JP Morgan, Philip Morris. В ближайшее время американцам с их российскими отделениями придется проститься. Что окончательно закрывает вопрос об иностранных инвестициях в российскую экономику.
Что примечательно, согласно этому указу, право на технологию тоже является имущественным активом и попадает под конфискацию. В свое время в России смеялись над тем, как китайцы делали пиратские копии иностранной продукции. Теперь Москва встает на тот же путь.
Дальнейшая судьба конфискованных активов не должна вызывать иллюзий. Все они окажутся в надежных руках, то есть в тех, кого надо руках. То есть будут переданы близкому к Кремлю бизнесу. Ведь он, по сути, главный «потерпевший» от санкционной политики Запада. И при этом в массе своей сохранивший лояльность Кремлю и лично президенту. Такая стойкость требует награды и, судя по всему, она будет предельно щедрой. Потому как крупный российский капитал и силовики сегодня – главная опора Владимира Путина.
А вот как они им распорядятся – тут есть серьезные вопросы. Отнять активы – даже не половина дела. Сделать их прибыльными – вот главное. А с этим у российского высшего менеджмента на всех уровнях большие проблемы. Огромные. Опыт последних лет убедительно доказывает, что российский бизнес-климат настолько суров, что иностранные продукты – от технологий, продукции до схем управления – в нем практически не выживают.
Российский бизнес финского энергоконцерна Fortum, немецкого Uniper, французской Danone, конфискованные ранее, влачат ныне жалкое существование. Воспроизвести международные стандарты качества, выдержать технологии, оптимизировать управление российский менеджмент оказался не в состоянии.
Как только берется – так всякий раз то неэффективное расходование средств, не говоря уже о коррупции и раздутых штатах. То «переклеивание шильдиков», когда на китайскую продукцию наклеивается «сделано в России». А в итоге простая перепродажа по кратно завышенным ценам. То же самое со 100% вероятностью произойдет и с конфискованными американскими активами.
И эффективно использовать их не получится, и репутация России в глазах инвесторов будет окончательно угроблена, без шансов на восстановление в ближайшее время. Уверения в том, что нынешняя российская власть и приближенный к ней бизнес способен эффективно управлять экономическими активами – это чистая пропаганда, которая не имеет никакого отношения к реальности. История с конфискованными американскими активами станет этому еще одним подтверждением.