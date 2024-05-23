Экс-премьера Чечни назначили помощником Мишустина

Муслим Хучиев, который ранее сложил с себя полномочия премьер-министра Чечни, назначен помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным…» - написал Кадыров.