Американцы массово отказываются от сигарет

В США курильщики массово отказываются от сигарет в пользу альтернативных бездымных никотиновых изделий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, альтернативные продукты – такие как системы нагревания табака, электронные сигареты, никотиновые паучи – заняли 40% рынка. 60% рынка – это традиционные сигареты. Дым сигарет содержит максимальное количество вредных веществ. Аэрозоль альтернативных продуктов содержит существенно меньшие уровни вредных веществ, чем дым сигарет.

Для сравнения: в 2018 г. доля сигарет на американском рынке была 80%. Если тенденция сохранится, то в течение ближайших трех лет американцы начнут покупать больше вейпов или никотиновых паучей, чем сигарет, прогнозирует The Wall Street Journal.

Интерес к альтернативным продуктам постоянно растет. Продажи сигарет падают (10,9 млрд пачек в 2022 году и менее 10 млрд пачек в прошлом).

А вот количество проданных альтернативных никотиновых бездымных товаров за прошлый год выросло практически вдвое – с 3,8 млрд пачек в 2022 г. до 6,64 млрд в 2023 г.

Эксперты позитивно оценивают рост альтернатив доступных для курильщиков, которые хотят снизить воздействие вредных веществ. Но при этом стоит помнить, что лучше всего работает полный отказ от никотиновой продукции.