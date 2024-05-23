Мирзоян рассказал эстонцам о важности делимитации с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна, передают армянские СМИ. Как сообщается, «в контексте региональных развитий» Мирзоян представил ход переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору.

Он подчеркнул важность продолжения процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и повестки сотрудничества Армения-ЕС.