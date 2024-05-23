В Баку презентовали известный японский бренд

24 мая в Баку состоялась презентация известного японского бренда по уходу за волосами Tokio INKARAMI. На церемонии присутствовали около ста гостей, в том числе президент компании Масанао Фуюхиро и генеральный директор компании Хакубун Илава.

Генеральный директор Almir Trading LLC, официального дистрибьютора Tokio Inkarami в Азербайджане, Гюнель Имамова сообщила, что этот бренд высоко ценится специалистами не только в Японии, но и в США, странах Европы и Азии. Созданный по уникальной японской технологии, INKARAMI восстанавливает силу волос на 140 процентов. По словам Имановой, INKARAMI позволяет полностью восстановить структуру волос до самых глубоких слоев, помогает замедлить процесс старения волос, восстановить их жизненную силу и красоту.

«Tokio INKARAMI известен во всем мире как премиальный и популярный бренд. В Азербайджане продукцию этого бренда планируют использовать лишь в салонах премиум-класса. Запатентованный продукт INKARAMI содержит фуллерен, который был удостоен Нобелевской премии», - отметила Имамова.

Руководитель компании также отметила, что этот продукт ввозится в Азербайджан впервые.