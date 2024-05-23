Путин Западу: Ничего не получится

Запад проявляет враждебность в отношении РФ и Беларуси, но сдержать развитие двух стран не получится. Как передают российские СМИ, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.

"Мы всегда с коллегами с обеих сторон этим (вопросами безопасности – ред.) занимаемся, особенно в последнее время. Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Беларуси, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету.

Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности", - подчеркнул российский лидер.