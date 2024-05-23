Ни Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать украинские проблемы — "они решаются за океаном". Об этом журналистам заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Что касается реальной силы на Украине. Вы знаете хорошо Украину. <...> Там и среди военных, и среди гражданских [готовых] возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны - достаточно", - сказал он.