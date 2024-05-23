Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси заявил о мерзкой политике США. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Мерзкая, омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего - санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолет. Это точно", - сказал белорусский лидер, отметив, что это его позиция прежде всего как человека, а не президента.

"Они все верующие [в США], если верующие, то пусть ждут. Он им пришлет "ответку", - заключил Лукашенко.