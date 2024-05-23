Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишут российские СМИ.

"Мирные переговоры с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле", – сказал он.

По словам российского лидера, если Киев хочет вернуться к переговорам, пусть возвращается, "исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров".

"А России, при возобновлении переговоров с Украиной, нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Мы отдаем себе отчет, что легитимность Зеленского закончилась. Одна из целей анонсированной конференции в Швейцарии заключается в том, чтобы продлить его легитимность в глазах западного общества, спонсоров киевского режима. Эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов. Мирные переговоры должны быть возобновлены, но не с помощью ультиматумов. Мы должны быть уверены, что имеем дело с легитимными властями", – подчеркнул Владимир Путин и добавил, что "на этот вопрос прежде всего должны ответить в самой Украине, полагает президент. Парламент страны, Конституционный суд, какие-то другие органы власти должны дать ответ о легитимности нынешнего руководства Украины".