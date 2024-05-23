Трамп о превосходстве Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются лидерами в современной мировой политике. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает The Washigton Post (WP).

«Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — рассказал политик в ходе митинга в Бронксе. Затем он также упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поставив его в пример.

Трамп также подчеркнул, что при президенте Джо Байдене США мало кто уважает в международных делах. Он добавил, что в случае переизбрания вернет Соединенным Штатам репутацию сильной державы.