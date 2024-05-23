Саакашвили об антигрузинских санкциях США

США признали, что упадок демократии начался в Грузии сразу после смены власти в 2012 году. Так экс-президент Михаил Саакашвили прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об «иноагентах», пишут грузинские СМИ.

«Если хорошо посмотреть, в заявлении Блинкена четко написано, что демократический упадок в Грузии начался после 2012 года. Это окончательное признание Западом реальности того, что произошло в 2012 году. Лучше поздно, чем никогда», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.

Экс-президент считает сегодняшнее решение беспрецедентным. По его словам, «Америка никогда и ни к кому одновременно не применяла санкций такого масштаба».

Саакашвили считает, что сейчас Грузия переживает «еще более опасный момент», чем в 2008 году при нападении России. И тогда, и сейчас Америка вмешивается в ситуацию, чтобы «спасти грузинское государство», добавил он.

«Мы должны помнить, что от эффективности и непрерывности этой помощи зависит дальнейшая деятельность нашего общества. Американцы защищают страны и общества, которые имеют сильное желание бороться за лучшую судьбу», — говорит Саакашвили.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня объявил, что Вашингтон приступает к пересмотру американо-грузинского сотрудничества и начинает вводить визовые ограничения в отношении властей Грузии в связи с принятием закона об «иноагентах». США считают, что он ограничит свободу выражения мнений и послужит стигматизации организаций гражданского общества и СМИ. Санкции коснутся всех лиц, «ответственных за подрыв демократии в Грузии», а также членов их семей.