Беспрецедентная кампания по аресту высокопоставленных российских генералов, которую запустили после отставки главы Минобороны Сергея Шойгу, проходит с согласия Кремля. А ее важнейшая причина — это желание спецслужб спихнуть на армию вину за неудачи в Украине. Об этом The Moscow Times рассказали два чиновника российского правительства, два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к Минобороны.

«Идет жесткая зачистка. ФСБ зачищает команду Шойгу. Это ожидаемый процесс. Силовики получили разрешение на самом верху [в руководстве страны]», — сказал источник, близкий к Кремлю. «До завершения чисток еще далеко. Нас ждут новые аресты», — добавил он.

Сотрудники спецслужб, ответственные за расследования коррупции, появились в комплексе зданий Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве еще до того, как стало известно об аресте замминистра Тимура Иванова, одного из ближайших и давних соратников Шойгу. По словам источника, близкого к Минобороны, это произошло в конце апреля, то есть когда Шойгу еще оставался министром, но уже терял влияние.

«Сейчас там [в здании Минобороны] больше чекистов, чем военных, мне кажется», — говорит собеседник The Moscow Times.

После увольнения Шойгу по уголовным делам, связанным с коррупцией, были арестованы пять высокопоставленных офицеров.

Речь может потенциально идти об одной из «самых масштабных чисток» в современной истории, и процесс только набирает обороты, сказал The Moscow Times чиновник российского правительства.

По словам другого чиновника Кабмина, материалов о коррупционных схемах в Минобороны всегда «была куча», и заводились уголовные дела. «Но пока Шойгу был министром и обладал огромным влиянием, следователям не разрешали давать им ход», — рассказывает собеседник The Moscow Times.