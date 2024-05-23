Байрамов рассказал немцам о переговорах с Арменией

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министры, как сообщается, обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-германских двусторонних отношений. Также главы ведомств коснулись текущей ситуации в регионе, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов подробно проинформировал Бербок о прошедших 10-11 мая в Алматы переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.