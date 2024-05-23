Лавров об отзыве посла из Армении

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отзыв российского посла в Ереване Сергея Копыркина в Москву.

«Послы периодически приезжают на консультации», - сказал российский министр. Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли рекомендовано армянскому послу в свою очередь отправиться для консультаций в Ереван, Лавров сказал: «Объявили все, что объявили. Советники приезжают, первые секретари, атташе».

Ранее в МИД Армении заявили, что не комментируют решение Москвы об отзыве посла России в Армении Сергея Копыркина для консультаций.