Кадыров назначил главу правительства

Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сложивший свои полномочия 15 мая, представлен на должность председателя правительства (высший орган исполнительной власти в республике), сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат [его] кандидатуру», — написал глава республики.

Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, сложивший свои полномочия 21 мая. Ранее сегодня Кадыров сообщил, что Хучиев был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.