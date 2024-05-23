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Протестующие против принятия закона об «иноагентах» направились к центру Тбилиси, впоследствии участники акции разделились и разошлись по домам. Об этом сообщают грузинские СМИ. Протестующие против принятия закона об «иноагентах» направились к центру Тбилиси, впоследствии участники акции разделились и разошлись по домам. pic.twitter.com/DdbTR6PXc4 — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 24, 2024

После нескольких дней затишья, начиная с вечера 24 мая, протестующие устроили шествие от площади Свободы до здания МВД Грузии. В толпе были замечены американские флаги: в знак солидарности американским политикам, угрожающим грузинским властям санкциями. После нескольких дней затишья, начиная с вечера 24 мая, протестующие устроили шествие от площади Свободы до здания МВД Грузии. В толпе были замечены американские флаги: в знак солидарности американским политикам, угрожающим грузинским властям санкциями. pic.twitter.com/gxdwieelYB — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 24, 2024

Протестующие пришли к МВД Грузии с фотографиями пострадавших от рук спецназа активистов и оппозиционеров. pic.twitter.com/FNpnRvK5Oz — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 24, 2024

Участники акции «Марш свободы» развернули огромный флаг Евросоюза, а также спели гимн Европы. pic.twitter.com/HbVo8yQjUX — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 24, 2024