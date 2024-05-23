Протестующие в Тбилиси подняли флаг США и спели гимн Евросоюза ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 0:39

Протестующие против принятия закона об «иноагентах» направились к центру Тбилиси, впоследствии участники акции разделились и разошлись по домам. Об этом сообщают грузинские СМИ.

После нескольких дней затишья, начиная с вечера 24 мая, протестующие устроили шествие от площади Свободы до здания МВД Грузии. В толпе были замечены американские флаги: в знак солидарности американским политикам, угрожающим грузинским властям санкциями.

Протестующие пришли к МВД Грузии с фотографиями пострадавших от рук спецназа активистов и оппозиционеров.

Участники акции «Марш свободы» развернули огромный флаг Евросоюза, а также спели гимн Европы.

*** 21:05

В Тбилиси проходит очередное шествие против закона об "иноагентах".