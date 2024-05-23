В Тбилиси снова протесты. На этот раз и с американскими флагами видео
Очередной марш против закона об "иноагентах" проходит на улицах Тбилиси. Об этом сообщают грузинские СМИ.
После нескольких дней затишья протестующие устроили шествие от площади Свободы до здания МВД Грузии. В толпе видны американские флаги. В знак солидарности американским политикам, угрожающим грузинским властям санкциями.
На левой набережной перекрыто движение транспорта. У главного офиса "Грузинской мечты" мобилизована полиция.
May 24, 2024
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