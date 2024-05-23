В Анкаре состоялась встреча на высшем уровне коллегий адвокатов тюркского мира, организованная Советом адвокатских коллегий Турции (TBB) и Коллегией адвокатов Азербайджана.

Встреча собрала руководителей и делегации адвокатских коллегий Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Цель встречи — обмен мнениями между руководителями адвокатских коллегий тюркского мира и обсуждение возможных путей установления сотрудничества.

Перед началом мероприятия делегации посетили мавзолей Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложили венок на его могилу, почтили его светлую память.

После этого началась основная часть встречи. Открывший мероприятие председатель TBB Эринч Саакан поприветствовал гостей и рассказал о значении встречи, подчеркнув важность тесного диалога в правовой сфере для обеспечения верховенства закона и защиты прав граждан.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поприветствовал участников и пожелал успехов в работе встречи, подчеркнув важность тесного сотрудничества между адвокатскими коллегиями тюркского мира, обмена опытом, проведения международных тренингов и конференций для адвокатов.

Багиров выразил надежду на создание новой организации по сотрудничеству адвокатов тюркских государств и призвал всех адвокатов поддержать эту инициативу.