Nar активно поддерживает проекты, способствующие позитивным социальным и экономическим изменениям в обществе. Будучи первой телекоммуникационной компанией, представляющей Азербайджан в Глобальном договоре ООН, Nar отдает приоритет проектам корпоративной социальной ответственности (КСО), ориентированным на образование и содействие интеграции людей с ограниченными возможностями в общество в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Комментируя значимость социальных проектов для мобильного оператора, генеральный директор Nar Гуннар Панке отметил: «Корпоративная социальная ответственность —одно из наших основных стратегических направлений. Только в 2023 году мы поддержали 30 социальных инициатив, а за последние 3 года инвестировали в социальные проекты более 10 миллионов манатов. Это демонстрирует наше стремление оказать положительное влияние. Nar продолжит реализовывать разнообразные социальные проекты в будущем».

Первый онлайн-словарь азербайджанского жестового языка – «jestdili.az», реализованный Nar, предоставил более 30 тысячам азербайджанцев с нарушениями слуха и речи возможность совершенно бесплатно выучить азербайджанский жестовый язык. «Jestdili.az» получил мировое признание и был удостоен награды Golden World Award Международной ассоциации по связям с общественностью как самый успешный проект в направлении «Корпоративная ответственность».

Еще одним направлением стратегии КСО Nar является популяризация интереса к спорту и здоровому образу жизни среди азербайджанской молодежи. Nar является официальным партнером Федерации волейбола Азербайджана с 2023 года и гордится успехами наших команд, достигнутыми как в стране, так и на международных площадках. Nar также поддерживает инициативы в таких спортивных дисциплинах, как футбол, являясь официальным партнером футбольного клуба «Зиря», шахматы, бокс и других.

Nar демонстрирует постоянную приверженность реализации социальных инициатив. Более подробную информацию об эффективных социальных проектах Nar можно найти здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.