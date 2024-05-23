Еще одна система ПВО для Украины
Вооруженные силы Украины получили от Германии четвертую по счету систему ПВО IRIS-T. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
Других подробностей не сообщается.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.
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