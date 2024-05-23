Шушинцы возвращаются домой видео
Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана опубликовал видеоролик, посвященный возвращению шушинцев спустя десятилетия армянской оккупации в родной город.
На кадрах видно, как бывшие переселенцы из Шуши, вернувшиеся на родные земли 14 мая этого года, испытывают чувство радости, делятся своими первыми впечатлениями. Шушинцы удовлетворены созданными здесь условиями. Они выразили признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, азербайджанской армии, самоотверженным военным, почтили память отдавших свою жизнь за освобождение земель Азербайджана шехидов.