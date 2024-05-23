Блинкен о новом пакете помощи Украине

Соединенные Штаты предоставили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн. Об этом объявил госсекретарь Энтони Блинкен, передают СМИ.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, в состав этого пакета войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ПТРК Javelin и AT-4, противотанковые мины, комплекты химической, биологической и радиационной защиты.

«Сегодня Соединенные Штаты объявляют о новой поставке оружия и оборудования в Украину, чтобы поддержать храбрый украинский народ, защищающий свою страну. Выделение этой новой партии вооружений является частью усилий Вашингтона, призванных помочь Киеву отразить наступление России у Харькова», — заявил госсекретарь США.