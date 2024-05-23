Фархад Мамедов, автор haqqin.az 23:11

Завершился процесс возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района и размещения пограничников с обеих сторон на делимитированном 7,5-километровом участке армяно-азербайджанской границы. Тем не менее, в Армении продолжается «движение спасения», направленное на отстранение от власти Никола Пашиняна. Лидер движения, священник Баграт Галстанян, пригласил всех, кто требует отставки премьер-министра, собраться 26 мая на центральной площади Еревана, предупредив, что на митинге прозвучит ряд «важных сообщений» и, в частности, будет объявлено имя будущего премьер-министра Армении, кандидатура которого удовлетворяет все оппозиционные силы страны.

«Они [правительство Пашиняна] будут знать, кто кандидат в премьер-министры, они будут знать, какой план, они будут знать, как мы будем двигаться дальше, и как будет передаваться власть», — заверил Галстанян, отказавшись вдаваться в подробности. В то же время, как утверждают источники в Ереване, политические силы, поддерживающие «движение спасения», в том числе бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, поддерживают кандидатуру преподобного Баграта в качестве альтернативного премьер-министра, невзирая на то, что без изменения конституции Армении Галстанян, имеющий также гражданство Канады, стать премьер-министром никак не может. К участию в митинге, который пройдет 26 мая, готовятся также армянские преступники российского происхождения.

Как заявляют провластные источники, какие-то «дашнакские патриоты», базирующиеся в Москве, вместе с криминальным авторитетом Артуром Асатряном по кличке «Дон Пипо», совершающие автопробег в Армению, чтобы присоединиться к Баграту Галстаняну, уже выложили в соцсети фотографии колонны автомобилей, направляющейся из России в Ереван. Помимо «Дона Пипо» и его людей, в соцсетях опубликованы фотографии еще одной группы криминальных элементов из числа этнических армян, также выехавшей из России в Армению, чтобы принять участие в митинге 26 мая. Следует отметить, что родившийся в Эчмиадзине Артур Асатрян особую известность получил в 2013 году, когда власти Италии объявили его в международный розыск в связи с убийством вора в законе Деда Хасана (Аслан Усоян). В 2008 году власти Италии уже задерживали Асатряна вместе с четырьмя гражданами Армении по делу об убийстве сторонника влиятельного вора в законе Армена Арутюняна по кличке Пухлый Армен Каневской.

Несмотря на то, что криминальные хроники с упоминанием «Дона Пипо» связаны главным образом с Италией, основной бизнес Асатряна находится в России. Главный актив Асатряна — компания «Данвеста», владеющая в Москве 140 киосками. Помимо этого известно, что «Дон Пипо» владеет также значительной недвижимостью в Эчмиадзине и имеет тесные связи с католикосом Гарегином Вторым и бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном. В 2017 году Асатрян организовал визит в Армению известной итальянской актрисы Орнеллы Мути. Во время праздничного концерта с ее участием на сцене выступил сын «Дона Пипо», а в зале присутствовали премьер-министр Карен Карапетян, католикос Великого дома Киликийского Арам Первый и католикос всех армян Гарегин Второй. На данный момент весьма сомнительно, что «Дону Пипо» и его людям дадут пересечь границу исторической родины, поскольку их уже ждут правоохранительные органы и спецслужбы Армении.