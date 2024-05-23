У Турции и России большие планы

Запуск первого энергоблока на возводимой Россией в Турции АЭС "Аккую" планируется в течение года. Об этом заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Habertürk.

"Турция и Россия совместно реализуют проект строительства АЭС "Аккую". Надеюсь, мы запустим первый реактор в течение года. Ставим целью полностью запустить АЭС в 2028 году", - сказал министр.

Ранее Байрактар сообщал, что ввод в строй первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на 2025 год, но Турция пытается сдвинуть сроки и запустить его в этом году. Среди возможных дат называется 29 октября, когда отмечается национальный праздник - День Турецкой Республики.

Байрактар также сообщил, что Турция обсуждает с Россией, Южной Кореей и Китаем вопросы строительства еще двух АЭС в стране. Речь идет о станциях в черноморской провинции Синоп и во Фракии в европейской части Турции.

"Сейчас мы ведем диалог с крупными компаниями из Южной Кореи, России и Китая", - сказал министр и добавил, что "вопрос участия КНР в проекте строительства АЭС в Синопе обсуждался в ходе его визита в Пекин на этой неделе".

По его словам, с Китаем, Великобританией и США Турция также обсуждает вопросы сотрудничества в области малых модульных реакторов.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.