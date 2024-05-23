Собрание началось с исполнения гимна Азербайджана. Далее вице-президент Федерации Фаик Гасанов выступил с отчетом за 2023-й год. Был утвержден бюджет на этот год.

Были заслушаны доклады судейской, тренерской, детско-юношеской и других комиссий по итогам 2023-го года. Объявлены планы на 2024-й год.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов рассказал о пенсионной программе для шахматных ветеранов.