Конференция Федерации шахмат Азербайджана: отчет, бюджет и благодарность ветеранам ФОТО
Состоялась очередная конференция Федерации шахмат Азербайджана.
Собрание началось с исполнения гимна Азербайджана. Далее вице-президент Федерации Фаик Гасанов выступил с отчетом за 2023-й год. Был утвержден бюджет на этот год.
Были заслушаны доклады судейской, тренерской, детско-юношеской и других комиссий по итогам 2023-го года. Объявлены планы на 2024-й год.
Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов рассказал о пенсионной программе для шахматных ветеранов.
Также глава Федерации поздравил с юбилеями Алемдара Мамедова, Геннадия Гельмана и Эльмиру Алиеву, которые внесли большой вклад в развитие азербайджанских шахмат. Им от имени Федерации были вручены благодарственные грамоты и 3000 манатов.